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05 марта,
2019
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Новости

В Кемерове депутаты единогласно поддержали отмену прямых выборов мэра

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Депутаты кемеровского Горсовета единогласно одобрили отмену прямых выборов мэра города, сообщает агентство «Интерфакс»

Митинг против отмены прямых выборов мэра в Екатеринбурге 2 апреля
Митинг против отмены прямых выборов мэра в Екатеринбурге 2 апреля
Фото: Евгений Ройзман, facebook.com/roizmangbn

Спикер кемеровского горсовета Николай Сенчуров рассказал журналистам, что депутаты просто привели устав города в соответствие с законодательством региона.

Решение очень важное — оно повышает ответственность депутатов, так как они будут избирать главу города, — рассказал Сенчуров. — Я считаю, что дополнительная ответственность ложится и на жителей, так как подходить к выборам депутатов придется более ответственно.

В конце января 2019 года кемеровский Совет народных депутатов принял поправки, отменяющие прямые выборы мэра в городах с населением более 500 тысяч человек. Таких городов в регионе лишь два — это Кемерово и Новокузнецк. 8 февраля поправки одобрил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.


Закон будет применяться после окончания полномочий действующих глав администраций городов. Мэрию Кемерова в 2016 году возглавил Илья Середюк, срок его полномочий на этом посту – пять лет. Мэром Новокузнецка также сроком на пять лет в 2018 году был избран Сергей Кузнецов. Он руководит городской администрацией с 2013 года.


25 декабря 2018 года депутаты томской облдумы приняли поправки в закон «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области». Согласно поправкам, муниципальных глав в районах Томской области будут выбирать не жители, а местные думы по представлению конкурсной комиссии. Прямые выборы главы муниципалитета сохранились лишь в Томске.


Волонтеры местного штаба Навального пытались добиться признания отмены выборов незаконным, однако Томской областной суд активистам в иске отказал. 

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