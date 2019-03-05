В Кемерове депутаты единогласно поддержали отмену прямых выборов мэра
Депутаты кемеровского Горсовета единогласно одобрили отмену прямых выборов мэра города, сообщает агентство «Интерфакс».
Спикер кемеровского горсовета Николай Сенчуров рассказал журналистам, что депутаты просто привели устав города в соответствие с законодательством региона.
Решение очень важное — оно повышает ответственность депутатов, так как они будут избирать главу города, — рассказал Сенчуров. — Я считаю, что дополнительная ответственность ложится и на жителей, так как подходить к выборам депутатов придется более ответственно.
В конце января 2019 года кемеровский Совет народных депутатов принял поправки, отменяющие прямые выборы мэра в городах с населением более 500 тысяч человек. Таких городов в регионе лишь два — это Кемерово и Новокузнецк. 8 февраля поправки одобрил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Закон будет применяться после окончания полномочий действующих глав администраций городов. Мэрию Кемерова в 2016 году возглавил Илья Середюк, срок его полномочий на этом посту – пять лет. Мэром Новокузнецка также сроком на пять лет в 2018 году был избран Сергей Кузнецов. Он руководит городской администрацией с 2013 года.
25 декабря 2018 года депутаты томской облдумы приняли поправки в закон «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области». Согласно поправкам, муниципальных глав в районах Томской области будут выбирать не жители, а местные думы по представлению конкурсной комиссии. Прямые выборы главы муниципалитета сохранились лишь в Томске.
Волонтеры местного штаба Навального пытались добиться признания отмены выборов незаконным, однако Томской областной суд активистам в иске отказал.
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