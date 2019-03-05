В Кемерове депутаты единогласно поддержали отмену прямых выборов мэра

Решение очень важное — оно повышает ответственность депутатов, так как они будут избирать главу города, — рассказал Сенчуров. — Я считаю, что дополнительная ответственность ложится и на жителей, так как подходить к выборам депутатов придется более ответственно.

В конце января 2019 года кемеровский Совет народных депутатов принял поправки, отменяющие прямые выборы мэра в городах с населением более 500 тысяч человек. Таких городов в регионе лишь два — это Кемерово и Новокузнецк. 8 февраля поправки одобрил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.





Закон будет применяться после окончания полномочий действующих глав администраций городов. Мэрию Кемерова в 2016 году возглавил Илья Середюк, срок его полномочий на этом посту – пять лет. Мэром Новокузнецка также сроком на пять лет в 2018 году был избран Сергей Кузнецов. Он руководит городской администрацией с 2013 года.





25 декабря 2018 года депутаты томской облдумы приняли поправки в закон «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области». Согласно поправкам, муниципальных глав в районах Томской области будут выбирать не жители, а местные думы по представлению конкурсной комиссии. Прямые выборы главы муниципалитета сохранились лишь в Томске.





Волонтеры местного штаба Навального пытались добиться признания отмены выборов незаконным, однако Томской областной суд активистам в иске отказал.