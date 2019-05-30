В июле на Московском тракте начнется строительство насосной станции

«ТомскРТС» в июле начнет строительство новой перекачивающей насосной станцией (ПНС) на улице Аркадия Иванова, которое запланировано в связи готовящимся вводом в эксплуатацию нового общежития для студентов ТГУ. В 2019 году на эти работы направят 22,3 млн рублей.

«Объекты, расположенные в районе Московского тракта, запитаны от ПНС-12, которая работает на пределе мощности. Подключение дополнительной нагрузки в размере 2,2 гигакалории в час, которая требуется для обеспечения отоплением и ГВС нового студенческого общежития, привело бы к снижению параметров теплоснабжения у подключенных к ней потребителей. Для того, чтобы обеспечить качественное, надежное теплоснабжение абонентов, принято решение построить перекачивающую насосную станцию на улице Аркадия Иванова», — цитирует пресс-служба компании генерального директора «ТомскРТС» Сергея Панасюка.





В компании подчеркивают, что строительство и оснащение новой ПНС будет выполнено в соответствии с самыми современными требованиями. Так ПНС будет оснащена четырьмя современными насосными агрегатами марки TP 80-330/2 фирмы Grundfoss с частотными преобразователями, позволяющими сократить потребление электроэнергии. Производительность каждого насоса составляет 80 кубометров при мощности 11 киловатт. Эти насосные агрегаты обеспечивают расход сетевой воды объемом 265 кубических метров в час.