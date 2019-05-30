Добрые новости
30 мая,
2019
1
фото
Новости

В июле на Московском тракте начнется строительство насосной станции

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

«ТомскРТС» в июле начнет строительство новой перекачивающей насосной станцией (ПНС) на улице Аркадия Иванова, которое запланировано в связи готовящимся вводом в эксплуатацию нового общежития для студентов ТГУ. В 2019 году на эти работы направят 22,3 млн рублей.

В июле на Московском тракте начнется строительство насосной станции
Фото: предоставлено "ТомскРТС"

«Объекты, расположенные в районе Московского тракта, запитаны от ПНС-12, которая работает на пределе мощности. Подключение дополнительной нагрузки в размере 2,2 гигакалории в час, которая требуется для обеспечения отоплением и ГВС нового студенческого общежития, привело бы к снижению параметров теплоснабжения у подключенных к ней потребителей. Для того, чтобы обеспечить качественное, надежное теплоснабжение абонентов, принято решение построить перекачивающую насосную станцию на улице Аркадия Иванова», — цитирует пресс-служба компании генерального директора «ТомскРТС» Сергея Панасюка.


В компании подчеркивают, что строительство и оснащение новой ПНС будет выполнено в соответствии с самыми современными требованиями. Так ПНС будет оснащена четырьмя современными насосными агрегатами марки TP 80-330/2 фирмы Grundfoss с частотными преобразователями, позволяющими сократить потребление электроэнергии. Производительность каждого насоса составляет 80 кубометров при мощности 11 киловатт. Эти насосные агрегаты обеспечивают расход сетевой воды объемом 265 кубических метров в час.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.