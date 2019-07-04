В Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

С третьего июля в двух районах Иркутской области действует режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщает пресс-служба регионального МЧС. С 28 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения.

Введение режима «Чрезвычайная ситуация» связано с ростом природных пожаров, — говорится в сообщении. — На севере региона действуют высокие и чрезвычайные классы пожарной опасности, в лесах Жигаловского и Усть-Илимского района на сегодняшний день зарегистрировано 9 крупных очагов. Всего в области действуют 47 природных пожаров на площади более 20 тысяч гектаров.

С 25 июня в Иркутской области затопило 98 населенных пунктов, под воду ушли более 20 тысяч жилых домов и приусадебных участков.

От наводнения пострадали 33 тысячи человек, 18 человек погибли. Затопленные районы сейчас восстанавливают, а жителям раздают гуманитарную помощь.