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04 июля,
2019
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В Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

ТВ2
ТВ2
4 минуты назад

С третьего июля в двух районах Иркутской области действует режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщает пресс-служба регионального МЧС. С 28 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. 

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Введение режима «Чрезвычайная ситуация» связано с ростом природных пожаров, — говорится в сообщении. — На севере региона действуют высокие и чрезвычайные классы пожарной опасности, в лесах Жигаловского и Усть-Илимского района на сегодняшний день зарегистрировано 9 крупных очагов. Всего в области действуют 47 природных пожаров на площади более 20 тысяч гектаров.

С 25 июня в Иркутской области затопило 98 населенных пунктов, под воду ушли более 20 тысяч жилых домов и приусадебных участков.

От наводнения пострадали 33 тысячи человек, 18 человек погибли. Затопленные районы сейчас восстанавливают, а жителям раздают гуманитарную помощь.

«Тайга.инфо» также сообщает о новой волне паводка в Тайшетском районе Иркутской области. Как сообщили изданию в пресс-службе регионального ГУ МЧС, вода поднялась в двух населенных пунктах: Полинчете и Кондратьево. В Полинчете река затопила семь домов, в Кондратьево — есть. Ранее в МЧС России заявляли, что не ожидают продолжения паводка.

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