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17 марта,
2019
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Новости

В Иркутской области погибли два спасателя. На них упала горящая стена

ТВ2
ТВ2
28 минут назад

Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара в городе Зима Иркутской области, пишут Сибирь.Реалии со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС в регионе. Пожарные пытались потушить открытый огонь на частной пилораме, не допустив распространения пламени на пиломатериалы. В результате на помощника начальника караула пожарно-спасательной части № 15 Евгения Зубакова и пожарного Александра Мартынова обвалилась стена. Спецодежда не смогла спасти мужчин. Оба погибли на месте.


«Трагически оборвалась жизнь двух молодых людей. Евгений Зубаков — опытный пожарный, спортсмен, ответственный сотрудник и надёжный товарищ, отец двоих детей, он прослужил в пожарной охране девять лет. Александр Мартынов – молодой перспективный пожарный. С детства мечтал спасать людей и сделал все, чтобы в 2017 году поступить на службу в МЧС России. На счету этих сотрудников сотни потушенных пожаров и десятки спасенных людей», — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.


Семьям погибших при исполнении служебного долга пожарных будет оказана вся необходимая помощь в связи с потерей близких.

Евгений Зубаков и Александр Мартынов
Евгений Зубаков и Александр Мартынов
Фото: 38.mchs.gov.ru
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