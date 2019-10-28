В Иркутской области добровольцы и пожарные спасли 370 телят из горящего коровника

В первую очередь все силы были брошены на эвакуацию животных в соседний коровник, — рассказал начальник пожарного караула Николай Сергин. — Несмотря на плотное задымление внутри здания, совместно с работниками фермы и добровольцами было спасено 370 телят. На ликвидацию открытого огня понадобилось чуть более часа.