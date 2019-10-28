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28 октября,
2019
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В Иркутской области добровольцы и пожарные спасли 370 телят из горящего коровника

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В селе Зоны Иркутской области добровольцы и пожарные спасли из горящего коровника 370 телят. Первыми на пожар прибыли добровольцы из сельской пожарной команды, сообщает пресс-служба МЧС.

Фото иллюстративное
Фото иллюстративное

Коровник в селе Зоны загорелся ночью 27 октября. Работники фермы сообщили пожарным, что у коровника горит кровля, а внутри здания много телят.


К моменту прибытия пожарных горели 280 квадратных метров кровли телятника и была угроза распространения огня на соседние постройки. 

В первую очередь все силы были брошены на эвакуацию животных в соседний коровник, — рассказал начальник пожарного караула Николай Сергин. — Несмотря на плотное задымление внутри здания, совместно с работниками фермы и добровольцами было спасено 370 телят. На ликвидацию открытого огня понадобилось чуть более часа.

В результате пожара пострадало лишь здание коровника: закоптились стены и обгорела кровля. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

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