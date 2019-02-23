В Иркутской области директора фирмы осудили условно за контрабанду леса на ₽22 млн

Директора компании, занимавшейся экспортом круглого леса из Иркутской области, осудили условно за крупную контрабанду. Общий ущерб от преступлений составил 37 млн рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.







Сообщается, что 42-хлетняя предпринимательница из поселка Белореченский Усольского района Иркутской области с 2015 года обманным путем получала лицензии на экспорт леса. Обвиняемая сумела вывести за границу товар на сумму свыше 22 млн рублей, при этом уклониться от таможенных платежей на общую сумму 15 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено сразу по трем статьям: ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых в результате совершения преступлений, в особо крупном размере).

