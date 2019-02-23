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23 февраля,
2019
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Новости

В Иркутской области директора фирмы осудили условно за контрабанду леса на ₽22 млн

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Директора компании, занимавшейся экспортом круглого леса из Иркутской области, осудили условно за крупную контрабанду. Общий ущерб от преступлений составил 37 млн рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.


Сообщается, что 42-хлетняя предпринимательница из поселка Белореченский Усольского района Иркутской области с 2015 года обманным путем получала лицензии на экспорт леса. Обвиняемая сумела вывести за границу товар на сумму свыше 22 млн рублей, при этом уклониться от таможенных платежей на общую сумму 15 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено сразу по трем статьям:  ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых в результате совершения преступлений, в особо крупном размере).

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Усольский городской суд приговорил обвиняемую к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также наложил штраф размером в 600 тысяч рублей и запретил заниматься бизнесом, связанным с экспортом, в течение трех лет. Смягчающим обстоятельством в суде сочли то, что женщина частично возместила принесенный ущерб — в размере 3 млн рублей.  

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