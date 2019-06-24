В Иркутске зафиксировали массовое отравление, предположительно, шаурмой

В городе Братск Иркутской области медики зафиксировали массовое пищевое отравление. Все пострадавшие почувствовали недомогание после посещения одного и того же заведения, где ели шаурму.





«С субботы на воскресенье за медицинской помощью обратились 13 человек, восемь из них были госпитализированы, в том числе один несовершеннолетний — подросток 16 лет. У всех наблюдались симптомы пищевой токсикоинфекции: рвота, диарея», — сообщила агентству Интерфакс-Сибирь представитель иркутского Роспотребнадзора Светлана Каурова.





По ее словам, все отравившиеся уверены, что почувствовали недомогание после посещения закусочной «Doner Kebab» в Братске. Предположительно, все они ели шаурму. Сейчас специалисты закрыли закусочную, взяли смывы с утвари и поверхностей, анализы у персонала, проводится проверка. Во время визита в кафе специалисты обратили внимание на многочисленные нарушения санитарных норм.





«Обнаружены насекомые, у сотрудников нет личных санитарных книжек, не созданы условия для приготовления пищи», — сказала представитель Роспотребнадзора.





Состояние госпитализированных оценивают как удовлетворительное.