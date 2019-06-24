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24 июня,
2019
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Новости

В Иркутске зафиксировали массовое отравление, предположительно, шаурмой

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В городе Братск Иркутской области медики зафиксировали массовое пищевое отравление. Все пострадавшие почувствовали недомогание после посещения одного и того же заведения, где ели шаурму. 


«С субботы на воскресенье за медицинской помощью обратились 13 человек, восемь из них были госпитализированы, в том числе один несовершеннолетний — подросток 16 лет. У всех наблюдались симптомы пищевой токсикоинфекции: рвота, диарея», — сообщила агентству Интерфакс-Сибирь представитель иркутского Роспотребнадзора Светлана Каурова.


По ее словам, все отравившиеся уверены, что почувствовали недомогание после посещения закусочной «Doner Kebab» в Братске. Предположительно, все они ели шаурму. Сейчас специалисты закрыли закусочную, взяли смывы с утвари и поверхностей, анализы у персонала, проводится проверка. Во время визита в кафе специалисты обратили внимание на многочисленные нарушения санитарных норм.


«Обнаружены насекомые, у сотрудников нет личных санитарных книжек, не созданы условия для приготовления пищи», — сказала представитель Роспотребнадзора.


Состояние госпитализированных оценивают как удовлетворительное.

В Иркутске зафиксировали массовое отравление, предположительно, шаурмой
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