В Иркутске проверяют чиновницу, назвавшей пострадавших от наводнения «бичевней»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко проводит служебное расследование в отношении главы его пресс-службы Ирины Алашкевич. В интернете появилась аудиозапись, где якобы она оскорбляет пострадавших от наводнения жителей в Тулуне.





На аудиозаписи женщина утверждает, что люди живут в пунктах временного размещения в лучших условиях, чем в своих домах. «Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они были одеты. Одна пришла на каблуках, в черном, белые носочки, эта шляпа у нее. Одеты черте как, два класса образования», — говорит она про встречу местных жителей с президентом Владимиром Путиным.





Экспертиза установила, что в записи присутствует монтаж. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на губернатора Иркутской области.