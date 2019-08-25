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25 августа,
2019
Новости

В Иркутске проверяют чиновницу, назвавшей пострадавших от наводнения «бичевней»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко проводит служебное расследование в отношении главы его пресс-службы Ирины Алашкевич. В интернете появилась аудиозапись, где якобы она оскорбляет пострадавших от наводнения жителей в Тулуне. 


На аудиозаписи женщина утверждает, что люди живут в пунктах временного размещения в лучших условиях, чем в своих домах. «Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они были одеты. Одна пришла на каблуках, в черном, белые носочки, эта шляпа у нее. Одеты черте как, два класса образования», — говорит она про встречу местных жителей с президентом Владимиром Путиным. 


Экспертиза установила, что в записи присутствует монтаж. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на губернатора Иркутской области.

Ирина также заявила Интерфаксу, что запись смонтирована. 

«Запись смонтирована из нескольких фрагментов разных разговоров, экспертиза должна это доказать», – отметила Алашкевич. 


Напомним, в конце июня в городе Тулун Иркутской области произошло сильнейшее наводнение за всю историю Приангарья. 25 человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести. Сейчас уровень воды в реках в Иркутской области падает.Затоплено почти 17,3 тысячи жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста. 

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