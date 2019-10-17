В Иркутске ОМОН избил сотрудников вневедомственной охраны

В Иркутске сотрудники спецподразделения ОМОН напали и избили вневедомственную охрану в рамках учений, о которых никто сотрудников вневедомственной охраны (ОВО) не предупредил. Сообщение о нападении было опубликовано в группе «Омбудсмен полиции».





«В Иркутске ОМОН провел учения и захватил почему-то сотрудников ОВО, — говорится в сообщении. — Честно говоря, непонятна легенда этого учения. ОВОшники перешли на сторону врагов или что? Сотрудников ОВО никто об учениях не предупредил. Сейчас данный факт пытаются всячески замять. Крики «ломай, ломай, ломай его» особенно доставляют. Помимо физической силы и наручников, были применены также гранаты со слезоточивым газом. Идиотская ситуация какая-то. Попахивает превышением полномочий. Я бы на месте ОВОшников снял с себя погоны и бросил их в рожу начальнику регионального управления Росгвардии, кто принял решение о проведении таких вот в кавычках «учений».