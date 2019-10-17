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17 октября,
2019
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В Иркутске ОМОН избил сотрудников вневедомственной охраны

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Иркутске сотрудники спецподразделения ОМОН напали и избили вневедомственную охрану в рамках учений, о которых никто сотрудников вневедомственной охраны (ОВО) не предупредил. Сообщение о нападении было опубликовано в группе «Омбудсмен полиции».


«В Иркутске ОМОН провел учения и захватил почему-то сотрудников ОВО, — говорится в сообщении. — Честно говоря, непонятна легенда этого учения. ОВОшники перешли на сторону врагов или что? Сотрудников ОВО никто об учениях не предупредил. Сейчас данный факт пытаются всячески замять. Крики «ломай, ломай, ломай его» особенно доставляют. Помимо физической силы и наручников, были применены также гранаты со слезоточивым газом. Идиотская ситуация какая-то. Попахивает превышением полномочий. Я бы на месте ОВОшников снял с себя погоны и бросил их в рожу начальнику регионального управления Росгвардии, кто принял решение о проведении таких вот в кавычках «учений».

В Иркутске ОМОН избил сотрудников вневедомственной охраны

«Сибирь.Реалии» пишут со ссылкой на свой источник, что случившееся пытаются скрыть от руководства и общественности. И что повезло, что сотрудники ОВО «не начали отстреливаться в ответ на физическую силу».

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что учения были плановые и о нападении было известно сотрудникам и ОМОН, и ОВО.


«Да, каждый из вневедомственной охраны был предупрежден. Никакой неожиданности для них в этом не было», — заявила «Сибирь.Реалии» сотрудница пресс-службы Росгвардии Приангарья Светлана Карань.

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