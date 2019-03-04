Добрые новости
04 марта,
2019
1
фото
Новости

В Иркутске бывший учитель химии попал в колонию за производство и сбыт наркотиков

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Иркутске бывший учитель химии около года занимался производством и продажей наркотиков. Иркутский областной суд приговорил его к 11 годам заключения в колонии строгого режима.

В Иркутске бывший учитель химии попал в колонию за производство и сбыт наркотиков

По версии следствия, весной 2016 года бывший учитель химии в сговоре со знакомым занялся производством наркотиков. В интернете мужчина купил химические реактивы, реактор и комплектующие предметы, а лабораторию по производству наркотиков установил в мансарде своего жилого дома.

Осужденный имеет высшее профессиональное образование по специальности «учитель химии», проходил курсы повышения квалификации и некоторое время работал учителем химии в общеобразовательной школе, — цитирует ТАСС сообщение управления ФСБ по Иркутской области.

Производил наркотики мужчина около года. Во время обыска сотрудники ФСБ изъяли у него около 20 килограммов наркотиков и более 450 литров сырья для производства веществ.


Суд признал бывшего учителя виновным в производстве, распространении и сбыте наркотиков в крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Добавим, что данное уголовное дело схоже с сериалом «Во все тяжкие». На протяжении пяти сезонов, состоящих из 62 эпизодов, показана история Уолтера Уайта, школьного учителя, у которого диагностировали неоперабельный рак легких. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи. 


«Во все тяжкие» завоевал широкое признание критиков, получил высокие оценки и был признан одним из лучших американских телесериалов. Сериал был удостоен множества наград, среди которых 16 прайм-таймовых премий «Эмми»,  два «Золотых глобуса» и множество других наград.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.