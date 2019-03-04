В Иркутске бывший учитель химии попал в колонию за производство и сбыт наркотиков
В Иркутске бывший учитель химии около года занимался производством и продажей наркотиков. Иркутский областной суд приговорил его к 11 годам заключения в колонии строгого режима.
По версии следствия, весной 2016 года бывший учитель химии в сговоре со знакомым занялся производством наркотиков. В интернете мужчина купил химические реактивы, реактор и комплектующие предметы, а лабораторию по производству наркотиков установил в мансарде своего жилого дома.
Осужденный имеет высшее профессиональное образование по специальности «учитель химии», проходил курсы повышения квалификации и некоторое время работал учителем химии в общеобразовательной школе, — цитирует ТАСС сообщение управления ФСБ по Иркутской области.
Производил наркотики мужчина около года. Во время обыска сотрудники ФСБ изъяли у него около 20 килограммов наркотиков и более 450 литров сырья для производства веществ.
Суд признал бывшего учителя виновным в производстве, распространении и сбыте наркотиков в крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Добавим, что данное уголовное дело схоже с сериалом «Во все тяжкие». На протяжении пяти сезонов, состоящих из 62 эпизодов, показана история Уолтера Уайта, школьного учителя, у которого диагностировали неоперабельный рак легких. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи.
«Во все тяжкие» завоевал широкое признание критиков, получил высокие оценки и был признан одним из лучших американских телесериалов. Сериал был удостоен множества наград, среди которых 16 прайм-таймовых премий «Эмми», два «Золотых глобуса» и множество других наград.
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