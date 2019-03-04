В Иркутске бывший учитель химии попал в колонию за производство и сбыт наркотиков

В Иркутске бывший учитель химии около года занимался производством и продажей наркотиков. Иркутский областной суд приговорил его к 11 годам заключения в колонии строгого режима.

По версии следствия, весной 2016 года бывший учитель химии в сговоре со знакомым занялся производством наркотиков. В интернете мужчина купил химические реактивы, реактор и комплектующие предметы, а лабораторию по производству наркотиков установил в мансарде своего жилого дома.

Осужденный имеет высшее профессиональное образование по специальности «учитель химии», проходил курсы повышения квалификации и некоторое время работал учителем химии в общеобразовательной школе, — цитирует ТАСС сообщение управления ФСБ по Иркутской области.

Производил наркотики мужчина около года. Во время обыска сотрудники ФСБ изъяли у него около 20 килограммов наркотиков и более 450 литров сырья для производства веществ.





Суд признал бывшего учителя виновным в производстве, распространении и сбыте наркотиков в крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.