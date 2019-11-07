В Иране вышла книга Алексиевич «Время сэконд хенд» в переводе томича Маджида Ахмади

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Иранец Маджид Ахмади, сейчас гражданин России, проживающий в Томске, три года назад уже переводил на персидский книгу Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Книга в Иране имела успех и переиздавалась с тех пор 20 раз. Почти сразу издательство заказало перевод последней книги из этой серии «Время сэконд хенд». И вот на днях она была напечатана.

Маджид Ахмади в интервью Агентству новостей ТВ2 рассказал, что книги Светланы Алексиевич в Иране очень популярны. И рассказал, чем его перевод книги «Время сэконд хенд» отличается от еще двух, вышедших в других иранских издательствах.

— У меня были очень хорошие отклики после первой книги, в том числе от иранских женщин. Было много постов в Инстаграм. Фамилия Алексиевич в Иране звучит все чаще. За эти три года выходили и другие ее книги других переводчиков. Сразу после второго переиздания книги «У войны не женское лицо» мне позвонили из этого издательства и попросили перевести последнюю книгу «Время сэконд хенд».

Я очень оперативно за полгода эту книгу перевел. Но с тех пор прошло примерно два с половиной года. Был ряд проблем, например, иранская цензура не допускает маты. И мы искали варианты, как эту проблему решить, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

— За это время в Иране вышли еще два перевода этой книги. Но отличие моей книги — у меня очень много сносок, более шестисот. Они по объему почти равны самой книге. Но сделать их было важно, потому что если ты пишешь «хрущевка», ты должен объяснить, что это. Если говорится о Зиновьеве, в тех книгах написано просто «Зиновьев», а я сноски даю: кто он такой, что делал, когда родился, когда умер. Я практически большую часть времени именно не переводил, а работал над сносками. Если, например, это цитата из Библии, я находил, из какого она Псалма, все тщательно перепроверял. Если это фраза из какой-то советской песни, я в сносках давал, что это за песня, кто автор и т. д. В книге 640 страниц. Тираж у книг обычно небольшой. В Иране есть проблема читающих, и это частное издательство, а они печатают только маленькими тиражами, а потом просто переиздают.

Перевожу я на персидский разговорный язык. Ведь что такое русское произведение для иранцев — это очень тяжелое произведение, в котором много смыслов, много образов, и нужно все это сделать понятным.