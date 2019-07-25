В инфекционном отделении медсанчасти №2 будет проведена проверка

Я показала ей фотографии, она была в ужасе, — рассказала ТВ2 Алена Лызко. — Еще большее удивление у Людмилы Эфтимович вызвало то, что при таком состоянии больницы до сих пор за восемь лет никто к ним не обращался. Она сказала, что дезинфекция в больнице и, тем более в инфекционном отделении, должна проводиться на должном уровне. И попросила дополнительно скинуть все фотографии МСЧ №2, которые у меня есть.