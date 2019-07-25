В инфекционном отделении медсанчасти №2 будет проведена проверка
Детский омбудсмен Людмила Эфтимович пообещала пустить в работу материал о состоянии инфекционного отделения Медико-санитарной части №2. Ранее томичка Алена Лызко пожаловалась ТВ2 на антисанитарные условия в отделении.
После выписки женщина написала на медицинское учреждение заявление в прокуратуру и встретилась с уполномоченным по правам человека Томской области Еленой Карташовой. Та переслала жалобу в Роспотребнадзор и передала все материалы детскому омбудсмену Людмиле Эфтимович. Сегодня Алена встретилась с ней.
Я показала ей фотографии, она была в ужасе, — рассказала ТВ2 Алена Лызко. — Еще большее удивление у Людмилы Эфтимович вызвало то, что при таком состоянии больницы до сих пор за восемь лет никто к ним не обращался. Она сказала, что дезинфекция в больнице и, тем более в инфекционном отделении, должна проводиться на должном уровне. И попросила дополнительно скинуть все фотографии МСЧ №2, которые у меня есть.
После рассказа об условиях содержания в больнице и предоставленных фотографий уполномоченная по правам ребенка в Томской области пообещала заняться этим вопросом.
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