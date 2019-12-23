В хвосте: Томская область опустилась еще на три строчки в рейтинге туризма

Томская область заняла 69-е место в ежегодном национальном туристическом рейтинге, составленном аналитиками Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнала «Отдых в России». За минувший год она опустилась на три строчки, заняв предпоследнее место среди сибирских регионов в рейтинге туризма. Хуже дела обстоят только у Республики Тыва.

Первые три места в туристическом рейтинге традиционно заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Далее идут Краснодарский край, Республика Крым, Алтайский край. Иркутская область на 13 месте, Новосибирская — на 16-м.





Аутсайдерами рейтинга стали Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Еврейская автономная область.





«Во внутреннем туризме недоработки связаны с формированием необходимого сервиса, а также реализацией гибкой ценовой политики, — комментирует рейтинг ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин. — Как следствие, обостряется проблема кадрового обеспечения развития туризма. Нельзя не упомянуть недостаток узнаваемых туристских продуктов с определенным аттрактивным контентом. Не хватает опыта целевого позиционирования и продвижения, построения коммуникационной работы с целевыми аудиториями».





Федулин говорит, в том числе, о проекте «Золотое кольцо Сибири», который реализуется и на территории Томской области.





«Это уникальный опыт успешной межрегиональной коллаборации с участием бизнеса. Также мы наблюдаем позитивную динамику в развитии гастрономических туров и в сфере промышленного туризма. Это относительно новые для отечественного туризма продукты, они востребованы на рынке и позволяют диверсифицировать предложение», — отмечает Федулин.





Добавим, что по итогам VIII Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Томская область заняла 25 место в рейтинге по событийному туризму.





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