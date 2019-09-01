В Хакасии запустят социальное такси для инвалидов

В сентябре в трех городах Хакасии запустят социальное такси — услуга будет доступна в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальной политики.





«Этой осенью услугой социального такси смогут воспользоваться члены региональных общественных организаций Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых. Для оплаты одной поездки в такси инвалиду по зрению нужно будет представить талон, полученный в местной организации слепых, это всего 10 рублей», — рассказали представители министерства.