В Хакасии запустят социальное такси для инвалидов

В сентябре в трех городах Хакасии запустят социальное такси — услуга будет доступна в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальной политики.
«Этой осенью услугой социального такси смогут воспользоваться члены региональных общественных организаций Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых. Для оплаты одной поездки в такси инвалиду по зрению нужно будет представить талон, полученный в местной организации слепых, это всего 10 рублей», — рассказали представители министерства.
По данным соцзащиты, социальным такси пользуются 1600 жителей Томской области. Услуги социального такси предоставляются нескольким категориям инвалидов.
«Тем, кто имеет заболевания по зрению (первая группа и дети-инвалиды), нарушения функций опорно-двигательного аппарата, значительно затрудняющие передвижение (первая, вторая группа и дети-инвалиды), а также тем, кто состоит на учете в органах социальной защиты для обеспечения транспортным средством, — уточнила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина. — Ежемесячно они имеют право получать талоны на социальное такси на сумму 1352 рубля в год, которые выдаются в центрах соцподдержки по месту жительства».
Отмечается, что в каждом районе Томской области заключены договоры с конкретными перевозчиками, осуществляющими поездки в качестве социального такси. Их контакты инвалид также получает в центре социальной поддержки по месту жительства, жители Северска — в Комплексном центре ЗАТО Северск.