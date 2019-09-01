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01 сентября,
2019
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Новости

В Хакасии запустят социальное такси для инвалидов

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В сентябре в трех городах Хакасии запустят социальное такси — услуга будет доступна в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальной политики. 


«Этой осенью услугой социального такси смогут воспользоваться члены региональных общественных организаций Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых. Для оплаты одной поездки в такси инвалиду по зрению нужно будет представить талон, полученный в местной организации слепых, это всего 10 рублей», — рассказали представители министерства. 

В Хакасии запустят социальное такси для инвалидов
Фото: yurface.ru

По данным соцзащиты, социальным такси пользуются 1600 жителей Томской области. Услуги социального такси предоставляются нескольким категориям инвалидов.

«Тем, кто имеет заболевания по зрению (первая группа и дети-инвалиды), нарушения функций опорно-двигательного аппарата, значительно затрудняющие передвижение (первая, вторая группа и дети-инвалиды), а также тем, кто состоит на учете в органах социальной защиты для обеспечения транспортным средством, — уточнила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина. — Ежемесячно они имеют право получать талоны на социальное такси на сумму 1352 рубля в год, которые выдаются в центрах соцподдержки по месту жительства».

Отмечается, что в каждом районе Томской области заключены договоры с конкретными перевозчиками, осуществляющими поездки в качестве социального такси. Их контакты инвалид также получает в центре социальной поддержки по месту жительства, жители Северска — в Комплексном центре ЗАТО Северск.

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