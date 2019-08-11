В Хакасии замгубернатора региона выкинули из машины в степи

В Хакасии заместителя губернатора региона Константина Харисова выкинули из машины посреди степи. Об этом пишет Сибирь.Реалии. Это сделал водитель его служебного автомобиля.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел во время поездки в Орджоникидзевский район. Во время обеда чиновник был недоволен, что водитель сел с ним за один стол.



Как пишет издание, когда они вернулись в машину, по дороге в Абакан, Харисов в грубой форме продолжил отчитывать своего водителя. Тот не выдержал и высадил заместителя губернатора примерно в 300 километрах от столицы республики. В итоге он добирался в город на попутках.





Константин Харисов работает на своем посту чуть больше месяца. В правительстве Хакасии заявили, что не в курсе инцидента и узнали о нем из СМИ. Подтвердить или опровергнуть информацию в пресс-службе не смогли.