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11 августа,
2019
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Новости

В Хакасии замгубернатора региона выкинули из машины в степи

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Хакасии заместителя губернатора региона Константина Харисова выкинули из машины посреди степи. Об этом пишет Сибирь.Реалии. Это сделал водитель его служебного автомобиля. 

Константин Харисов
Константин Харисов
Фото: ИА Хакасии

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел во время поездки в Орджоникидзевский район. Во время обеда чиновник был недоволен, что водитель сел с ним за один стол. 

Как пишет издание, когда они вернулись в машину, по дороге в Абакан, Харисов в грубой форме продолжил отчитывать своего водителя. Тот не выдержал и высадил заместителя губернатора примерно в 300 километрах от столицы республики. В итоге он добирался в город на попутках.


Константин Харисов работает на своем посту чуть больше месяца. В правительстве Хакасии заявили, что не в курсе инцидента и узнали о нем из СМИ. Подтвердить или опровергнуть информацию в пресс-службе не смогли.

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