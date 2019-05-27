В Хакасии глава одного из районов напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста канала «Россия 24», который спрашивал о плохом качестве жилья, построенного для пострадавших от пожаров в 2015 году.

Сюжет о Ширинском районе вышел в программе «Дежурная часть» на телеканале «Россия 24». Съемочная группа готовила сюжет о плохом качестве домов, построенных в Шире для пострадавших от степных пожаров в 2015 году. По словам журналиста, в домах — плесень, труха и трещины.





«Мы хотели спросить, почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях», — рассказал журналист Иван Литомин. Однако после вопроса глава района, единоросс Зайцев толкает корреспондента, а когда тот решает продолжить разговор, пытается повалить на пол и в итоге выгоняет из кабинета. Люди в здании администрации также закрывали объектив видеокамеры.





Как сообщается на сайте ЕР, комиссия по этике рассмотрит вопрос о нападении главы Ширинского района Хакасии на журналиста.





«Какие бы сложные и неприятные вопросы ни задавали, любой член партии «Единая Россия», особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан отвечать на них. Мне стыдно за то, что позволил себе глава района Хакасии Сергей Зайцев, — цитируются слова ответственного секретаря комиссии Евгения Ревенко. — От лица всей партии «Единая Россия» я приношу извинения всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев. Хотел бы заверить вас в том, что в ближайшие дни комиссия по этике партии «Единая Россия» соберется, даст принципиальную оценку и вынесет соответствующие решения в отношении нашего однопартийца Зайцева».





Следственный комитет также анонсировал проверку.





Напомним, в апреле 2015-го Хакасия была охвачена степными пожарами. 34 человека погибли, около тысячи попали в больницы, больше 5 тысяч человек остались без жилья. Тяжелее всего пришлось селу Шира, где было уничтожено 500 домов, в которых жили 2,5 тысячи человек.





Чтобы помочь погорельцам, из федерального бюджета было выделено 1,5 млрд рублей. Однако люди стали жаловаться на жилье, а проверки выявили многомиллионные хищения.





Глава Ширинского района Сергей Зайцев стал одним из обвиняемых по уголовному делу. По версии следствия, он и председатель Ширинского сельсовета Юрий Ковалев не организовали создание местной системы оповещения населения и не убрали свалки вблизи Ширы, на которые перекинулся степной пал, решил суд. Сергей Зайцев получил 4,5 года в колонии-поселении, однако попал под амнистию в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Судимость была снята, чиновник сохранил должность.