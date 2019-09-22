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22 сентября,
2019
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Новости

В Хакасии ФСБ запрещает мэру города ходить на митинги

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Федеральная служба безопасности через администрацию главы Хакасии порекомендовала главе Саяногорска Михаилу Валову не участвовать в митингах. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на Михаила Валова.

Глава Саяногорска Михаил Валов
Глава Саяногорска Михаил Валов
Фото: Из архива Михаила Валова

Михаил Валов рассказал, что не намерен отказываться от участия в митингах и постов в социальных сетях с целью привлечь внимание к проблемам города.


«Мне не страшно. Мне указывали даже компетентные органы, что я не должен участвовать в митингах. Какие органы? ФСБ. Не мне напрямую, а в администрацию главы Хакасии звонили, говорили, почему это глава города участвует в митингах. Я считаю, что имею право быть с людьми, если мое мнение совпадает с их по каким-то вопросам», – сказал Михаил Валов.

Как отмечает издание, в июле 2019 года в Саяногорске прошел митинг против действий мусорного оператора, в результате которых в одном из районов города образовалась несанкционированная свалка.

Добавим, тележурналист Михаил Валов избран главой Саяногорска 9 сентября 2018 года. Представитель ЛДПР набрал 43% голосов, опередив действующего мэра Леонида Быкова, за которого проголосовали 18% избирателей.

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