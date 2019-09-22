В Хакасии ФСБ запрещает мэру города ходить на митинги

Федеральная служба безопасности через администрацию главы Хакасии порекомендовала главе Саяногорска Михаилу Валову не участвовать в митингах. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на Михаила Валова.

Михаил Валов рассказал, что не намерен отказываться от участия в митингах и постов в социальных сетях с целью привлечь внимание к проблемам города.







«Мне не страшно. Мне указывали даже компетентные органы, что я не должен участвовать в митингах. Какие органы? ФСБ. Не мне напрямую, а в администрацию главы Хакасии звонили, говорили, почему это глава города участвует в митингах. Я считаю, что имею право быть с людьми, если мое мнение совпадает с их по каким-то вопросам», – сказал Михаил Валов.

