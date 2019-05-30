В Госдуму внесли законопроект, разрешающий тратить маткапитал на покупку автомобиля

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и ряд депутатов фракции внесли в Госдуму законопроект, разрешающий тратить материнский капитал на покупку автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее фракция «Справедливая Россия» уже выступала с такой инициативой, но первый вариант законопроекта не поддержал кабмин.

«Сейчас мы предлагаем новую версию законопроекта с учетом замечаний кабмина. Мы доработали и уточнили положения нашего закона, учли все сомнения и замечания коллег в правительстве», - заявил Миронов, которого цитирует пресс-служба.





Так, в обновленной версии депутаты прописали, что автомобили на средства материнского капитала приобретаются в общую собственность детей. Кроме того, если в течение трех лет с момента покупки автомобиль продадут, средства материнского капитала нужно будет вернуть в Пенсионный фонд.





По замыслу справороссов, потратить материнский капитал можно будет только на автомобили, произведенные на территории России. В машине должно быть не менее трех пассажирских мест, а ее цена по чеку или договору купли-продажи не может превышать 1 млн рублей.