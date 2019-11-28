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28 ноября,
2019
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В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

ТВ2
ТВ2
10 часов назад

В Государственную Думу внесли законопроект с предложением сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов документа, председателя комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослава Нилова.

В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

Соавторами законопроекта являются вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, руководитель думского комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и член Совета Федерации Сергей Леонов.


Документом предлагается определить, что правительство переносит выходные дни таким образом, чтобы последний день года был выходным, если он не является выходным согласно календарю. При этом общее количество нерабочих праздничных дней сохранится.


Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение «Об организации рабочего времени в администрации Томской области в декабре 2019 года», в соответствии с которым перенес рабочий день с 31 декабря на предшествующую ему субботу, 28 декабря. В Госдуме и Совфеде поддержали данную инициативу.

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