В Госдуме предложили выделять деньги из бюджета на создание компьютерных игр

Соответствующее предложение депутат Госдумы Василий Власов направил вице-премьеру Максиму Акимову.





По словам Власова, проекты для рынка компьютерных игр и консолей являются достаточно затратными. Вместе с тем, как он подчеркнул, объем мирового рынка компьютерных игр сегодня составляет около 100 млрд долларов, что превышает рынок кино практически в три раза.





«Считаю возможным учреждение специализированного фонда, который будет оказывать финансовую поддержку производителям компьютерных игр, — отметил парламентарий. — В случае создания действительно качественного продукта расходы полностью окупаются и проект приносит разработчикам огромные деньги. Государство могло бы взять на себя софинансирование создания компьютерных игр на условиях возврата выделенных средств», — говорится в письме.





Власов просит оценить инициативу и распорядиться проанализировать возможность ее реализации.