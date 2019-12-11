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11 декабря,
2019
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Новости

В Госдуме предложили выделять деньги из бюджета на создание компьютерных игр

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Госдуме предложили финансировать создание российских компьютерных игр на условиях возврата вложенных средств, сообщает РИА «Новости».

Кадр из игры
Кадр из игры

Соответствующее предложение депутат Госдумы Василий Власов направил вице-премьеру Максиму Акимову. 


По словам Власова, проекты для рынка компьютерных игр и консолей являются достаточно затратными. Вместе с тем, как он подчеркнул, объем мирового рынка компьютерных игр сегодня составляет около 100 млрд долларов, что превышает рынок кино практически в три раза.


«Считаю возможным учреждение специализированного фонда, который будет оказывать финансовую поддержку производителям компьютерных игр, — отметил парламентарий. — В случае создания действительно качественного продукта расходы полностью окупаются и проект приносит разработчикам огромные деньги. Государство могло бы взять на себя софинансирование создания компьютерных игр на условиях возврата выделенных средств», — говорится в письме.


Власов просит оценить инициативу и распорядиться проанализировать возможность ее реализации.

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