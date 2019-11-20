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20 ноября,
2019
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В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену. Соответствующее предложение в Госдуму внесли депутаты от «Единой России» и ЛДПР.

В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

Цель этой инициативы — борьба с нелегальной табачной продукцией. Из-за несовершенства нынешнего законодательства рынок активно насыщается нелегальными сигаретами и папиросами, указали авторы. При этом они продаются по экономически необоснованным заниженным ценам - зачастую даже ниже налоговой составляющей.


Так, средняя стоимость легальной пачки сигарет в России в 2019 году составляет 115 рублей. Нелегальная же продукция продается по цене 45-55 рублей. Если работать по закону, то это невозможно, ведь на долю налогов (акциз и НДС) в стоимости пачки не может приходиться менее 62 рублей.


В России на данный момент запрещена продажа сигарет по цене выше максимальной розничной. Последняя устанавливается производителем. Кроме того, нельзя продавать дешевле минимальной розничной — она составляет 75 % от максимальной.


Авторы предлагают изменить нынешнюю схему. Установить для всех сигарет единую минимальную цену, которую будут рассчитывать исходя из наименьшего значения ставки акциза на пачку, а также НДС.


По расчетам авторов законопроекта, в нынешнем году самая низкая цена пачки сигарет составила бы около 86 рублей.

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