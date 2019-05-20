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20 мая,
2019
Новости

В Госдуме предложили сократить рабочий день россиян

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов заявил, что продолжительность рабочего дня может сократиться до шести часов. Он считает, что этого времени будет достаточно для человека, который работает в России, сообщает агентство городских новостей «Москва».


«Я думаю, что в перспективе нас ожидает сокращение рабочего дня в целом. Надо сокращать рабочий день, например, с восьми часов до шести часов. Надо сокращать нагрузку, чтобы люди могли заниматься своим здоровьем. Мне кажется, что шесть часов рабочего дня будет достаточно для человека в нашей стране», — сказал Сергей Вострецов.


В комитете уже идут дискуссии по этой теме. Как отметил депутат, вопрос сокращения рабочего дня — общемировая тенденция.

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