В Госдуме предложили снижать учителям зарплату за проявление агрессии к ученикам

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил снижать зарплату учителям, которые были замечены в агрессии, а также в применении психологического и физического насилия к ученикам. Соответствующее предложение он отправил министру просвещения Ольге Васильевой. Об этом сообщает «Мел».

«Учитель, хоть раз замеченный в агрессии, а также в применении психологического или физического насилия к ребенку, не должен получать те же деньги, что и педагог, который вкладывает в детей всю свою душу», — заявил Борис Чернышов.







По мнению депутата, за первый инцидент заработную плату следует снижать на треть, а за повторный случай вдвое. Это поможет снизить «градус жестокости» в школах, считает Чернышов: «Насилие над ребенком в учебном заведении стало большой и очень серезной проблемой нашего общества».







«Жестокость в общеобразовательных учреждениях давно переходит все границы, — пояснил политик. — Причем начинается все это во многих случаях еще с детского сада, когда, пользуясь практически полной безнаказанностью, некоторые воспитательницы издеваются над маленькими детьми, и те запоминают, что прав тот, кто сильнее. А в школе многие их них активно стараются отомстить своим обидчикам в лице уже других представителей сферы образования».

