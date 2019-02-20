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20 февраля,
2019
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Новости

В Госдуме предложили медикам убеждать россиян в необходимости прививать детей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина («Единая Россия») призвала медиков бороться с отказами молодых родителей от рекомендованных Минздравом детских прививок. Об этом парламентарий сообщила Агентству городских новостей «Москва».

В Госдуме предложили медикам убеждать россиян в необходимости прививать детей

«Давно уже обсуждается эта проблема, мы сталкиваемся то с нарушением прав родителей, то с нарушением прав детей. Необходимо предметно говорить об этом с сообществом, со всеми. <...> Нужно говорить, пусть медики убеждают родителей, которые не делают детям прививки, и до сих пор не понимают, что это неправильно. Инициативу должен продвигать медицинский комитет. Это реальная проблема, но сначала нужно выработать правильное отношение, медики должны бить тревогу», - сообщила Оксана Пушкина.

Парламентарий подчеркнула, что законодательные инициативы для решения этой проблемы, такие как административная ответственность для родителей, не рассматриваются.

Ранее сообщалось, что парламентарии разрабатывают пакет законопроектов, направленных на увеличение охвата населения вакцинацией. В частности, предлагается ввести административную ответственность для тех, кто распространяет в интернете и СМИ заведомо недостоверные сведения о вакцинах и вакцинировании. Другая законодательная инициатива, находящаяся в стадии разработки, позволит привлекать к ответственности медиков за необоснованные отводы к вакцинации и недостоверное отражение информации о вакцинации в медицинских книжках.

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