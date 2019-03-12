В Госдуме предлагают запретить передавать коллекторам данные о должниках за ЖКУ

«Анализ правоприменительной и судебной практики показывает, что уступка прав требований организациям, не являющимся специально уполномоченными участниками рынка жилищно-коммунальных услуг, приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан. В Хабаровском крае и ряде других регионов имели место факты, свидетельствующие о применении местными коллекторами грубых и внеправовых средств воздействия на граждан», — говорится в тексте документа.