В Госдуме предлагают запретить передавать коллекторам данные о должниках за ЖКУ
Такой законопроект внесла на рассмотрение в Госдуму вице-спикер Ирина Яровая.
Согласно законопроекту, который размещен на сайте парламента, коллекторов предлагается лишить права взыскивать задолженность за услуги ЖКХ. Взыскивать средства смогут лишь управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, жилищные кооперативы и ТСЖ.
В документе отмечается, что это законопроект имеет «важнейшее социальное значение».
«Анализ правоприменительной и судебной практики показывает, что уступка прав требований организациям, не являющимся специально уполномоченными участниками рынка жилищно-коммунальных услуг, приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан. В Хабаровском крае и ряде других регионов имели место факты, свидетельствующие о применении местными коллекторами грубых и внеправовых средств воздействия на граждан», — говорится в тексте документа.
Ирина Яровая отметила, что ее инициативу поддержали в Минстрое и ФССП России.
Как пишет Коммерсант, в 2018 году на круглом столе Национальная ассоциация коллекторских агентств заявила о развитии направления взысканий в сфере ЖКХ. Сейчас россияне должны за ЖКУ более 500 млрд рублей.
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