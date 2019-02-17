В Госдуме обсудили развитие и регулирование городских агломераций

В Госдуме РФ обсудили вопросы законодательного регулирования городских агломераций и межмуниципального сотрудничества. Круглый стол был организован комитетом по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, который возглавляет депутат от томской ЛДПР Алексей Диденко.





«Городская агломерация — это территория городского округа с численностью населения менее 500 тысяч человек, — цитирует Диденко портал Госдумы. — Либо это территория городского округа с внутригородским делением с численностью населения от 500 и более тысяч человек, либо города федерального значения и прилегающие к ним муниципальные образования, муниципальные районы, городские и сельские поселения, объединенные интенсивными экономическими, хозяйственными, социальными и транспортными связями».





Комитет считает наиболее эффективной «смешанную модель» агломерирования. Она предполагает двухуровневую систему управления: «ядро» агломерации — центральный город плюс «корона» агломерации — города и поселения-«спутники» метрополии. Участники круглого стола пришли к выводу, что для дальнейшего развития института агломераций необходима проработка пробелов в правоприменительной практике и внесение изменений в законодательство.