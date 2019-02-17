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17 февраля,
2019
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В Госдуме обсудили развитие и регулирование городских агломераций

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Госдуме РФ обсудили вопросы законодательного регулирования городских агломераций и межмуниципального сотрудничества. Круглый стол был организован комитетом по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, который возглавляет депутат от томской ЛДПР Алексей Диденко.


«Городская агломерация — это территория городского округа с численностью населения менее 500 тысяч человек, — цитирует Диденко портал Госдумы. — Либо это территория городского округа с внутригородским делением с численностью населения от 500 и более тысяч человек, либо города федерального значения и прилегающие к ним муниципальные образования, муниципальные районы, городские и сельские поселения, объединенные интенсивными экономическими, хозяйственными, социальными и транспортными связями».


Комитет считает наиболее эффективной «смешанную модель» агломерирования. Она предполагает двухуровневую систему управления: «ядро» агломерации — центральный город плюс «корона» агломерации — города и поселения-«спутники» метрополии. Участники круглого стола пришли к выводу, что для дальнейшего развития института агломераций необходима проработка пробелов в правоприменительной практике и внесение изменений в законодательство.

В Госдуме обсудили развитие и регулирование городских агломераций
Фото: Госдума РФ
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