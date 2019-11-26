В Госдуме и Совфеде одобрили решение Жвачкина сделать 31 декабря выходным

«По просьбам женщин» губернатор Томской области перенес рабочий день с 31 на 28 декабря. Представители Госдумы и Совета Федерации поддержали решение Сергея Жвачкина.

В Госдуме инициативу Жвачкина поддержала глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева из КПРФ. Одобрил идею и руководитель комитета по труду и социальной политике, член ЛДПР Ярослав Нилов.

Я считаю, 31 декабря стоило бы сделать выходным днем при сохранении общего количества нерабочих праздничных дней, — заявил политик «РИА Новостям». — Люди 31-го числа на работе занимаются чем: приходят, если нужно, если не взял отгул в счет отпуска или за свой счет. Если день формально рабочий, то полноценной работы нет. Ни один серьезный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник.

За то, чтобы сделать 31 декабря выходным высказался и глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Рязанский отметил, что сенаторы могут поддержать инициативу и найти способ для ее воплощения, если она «вызреет» в Госдуме.





Как ранее сообщало Агентство новостей ТВ2, Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение «Об организации рабочего времени в администрации Томской области в декабре 2019 года», в соответствии с которым перенес рабочий день с 31 декабря на предшествующую ему субботу, 28 декабря.