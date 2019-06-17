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17 июня,
2019
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В Горном Алтае проходит акция по очистке скал от надписей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Республике Алтай проходит акция по очистке гор от надписей, — сообщает портал «Новости Горного Алтая». Добровольцы считают, что «Здесь был Саня», «Выпуск 2005 — лучший», «Самый крутой город на земле — …» и другие наскальные автографы, которые оставляют после себя на скалах многочисленные туристы, не украшают их регион. Организатором акции стало Алтае-Саянское горное партнерство.

В Горном Алтае проходит акция по очистке скал от надписей

Волонтеры из республиканского центра, а также Онгудайского, Чемальского и Усть-Коксинского районов очищают скалы рядом с любимыми туристическими местами Чуйского тракта: в окрестностях памятника водителям, на перевале Чике-Таман, в районе знаменитых Красных ворот, расположенных в Улаганском районе. 

Одну надпись мы трогать не будем, потому что она уже тесно связана с историей этих мест, — заявила директор Алтае-Саянского горного партнерства Татьяна Яшина. — Ее сделал местный житель, вернувшийся с Великой Отечественной войны: «С Богом возвращаюсь на Родину! 16 мая 1946 года. С.Д. Куюков».

В Горном Алтае решили не пользоваться распространенным способом избавления от надписей — закрашиванием их в цвет скалы. Чаще всего при таком способе краска выцветает и буквы становятся снова видны. Для очистки скал волонтеры используют щадящую технологию с применением пескоструйной машины. После такой обработки скалы приобретают свой естественный вид.


Акция вошла в топ-10 ежегодного конкурса экопроектов «Охотники за травами».

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