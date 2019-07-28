В гараже жилого дома в Богашево при пожаре взорвался газовый баллон

Пожар в жилом доме произошел накануне в 17:21 в селе Богашево Томского района, сообщает пресс-служба МЧС по Томской области. От огня успели пострадать баня, дровник и гараж. У дома обгорела стена.





До прибытия пожарных 35-летний хозяин дома сам пытался справиться с огнем. Мужчина получил ожоги 5% верхней части тела, его госпитализировали в ОКБ.





По информации МЧС, развитию пожара способствовал взрыв газового баллона в гараже.





«До прибытия пожарных был эвакуирован один газовый баллон, еще один эвакуирован пожарными», — из сообщения ГУ МЧС.





Общая площадь пожара составила 128 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в 18:05. Было задействовано три единицы техники и 13 человек. Причина пожара устанавливается.