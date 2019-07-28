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28 июля,
2019
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В гараже жилого дома в Богашево при пожаре взорвался газовый баллон

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Пожар в жилом доме произошел накануне в 17:21 в селе Богашево Томского района, сообщает пресс-служба МЧС по Томской области. От огня успели пострадать баня, дровник и гараж. У дома обгорела стена.


До прибытия пожарных 35-летний хозяин дома сам пытался справиться с огнем. Мужчина получил ожоги 5% верхней части тела, его госпитализировали в ОКБ.


По информации МЧС, развитию пожара способствовал взрыв газового баллона в гараже.


«До прибытия пожарных был эвакуирован один газовый баллон, еще один эвакуирован пожарными», — из сообщения ГУ МЧС.


Общая площадь пожара составила 128 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в 18:05. Было задействовано три единицы техники и 13 человек. Причина пожара устанавливается.

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