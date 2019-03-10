Добрые новости
10 марта,
2019
Новости

В Фейсбук и Инстаграм ограничат антипрививочный контент

ТВ2
ТВ2
9 минут назад

Руководство социальной сети «Фейсбук» ограничит появление постов антипрививочной направленности в лентах пользователей. Об этом сообщается в блоге компании.


«Мы боремся с дезинформацией о вакцинации, ограничивая ее распространение и предоставляя людям достоверную информацию по этой теме», – пишут в блоге Фейсбук. В этих целях в соцсети будет снижен приоритет антипрививочных постов при показе в поиске и новостных лентах. Страницы и группы, посвященные движению распространяющие соответствующий контент, не будут включаться в рекомендации пользователей. Рекламные объявления противников вакцинации будут отклоняться модераторами.


То же касается и Инстаграма. Антипрививочные аккаунты и посты не будут отображаться по хэштегам ив разделе Explore. «Мы работаем над распространением корректной информации о вакцинах среди тех пользователей, кто уже был дезинформирован на этот счет». — говорится в блоге.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.