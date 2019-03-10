В Фейсбук и Инстаграм ограничат антипрививочный контент

Руководство социальной сети «Фейсбук» ограничит появление постов антипрививочной направленности в лентах пользователей. Об этом сообщается в блоге компании.







«Мы боремся с дезинформацией о вакцинации, ограничивая ее распространение и предоставляя людям достоверную информацию по этой теме», – пишут в блоге Фейсбук. В этих целях в соцсети будет снижен приоритет антипрививочных постов при показе в поиске и новостных лентах. Страницы и группы, посвященные движению распространяющие соответствующий контент, не будут включаться в рекомендации пользователей. Рекламные объявления противников вакцинации будут отклоняться модераторами.







То же касается и Инстаграма. Антипрививочные аккаунты и посты не будут отображаться по хэштегам ив разделе Explore. «Мы работаем над распространением корректной информации о вакцинах среди тех пользователей, кто уже был дезинформирован на этот счет». — говорится в блоге.

