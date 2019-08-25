В ФАС разрешили «Сибирской аграрной группе» купить мясокомбинат в Новосибирске

Федеральная антимонопольная служба России разрешила «Сибирской аграрной группе» купить новосибирский «Кудряшовский мясокомбинат». Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на ФАС.

Меньше месяца назад заявление о желании приобрести долю ООО «Кудряшовский мясокомбинат» поступило в томскую региональную ФАС от «Сибирской аграрной группы».





Возглавляет холдинг «Сибирская аграрная группа» томский экс-депутат Андрей Тютюшев. Тайга.Инфо пишет, что Андрей – один из главных спонсоров «Единой России» за Уралом. В 2011 году его избрали депутатом думы Томской области по списку «Единой России». По данным декларации за 2015 год, у бизнесмена есть дом в Испании.





Ранее «Сибирская аграрная группа» сообщала о намерении приобрести два кузбасских свинокомплекса, три мясных комбината и птицефабрику. Сегодня в состав холдинга входят 10 производственных предприятий: шесть свиноводческих комплексов в Томской, Кемеровской, Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском крае и Республике Бурятия; мясокомбинаты в Томске, Кемерове и Екатеринбурге и птицефабрика «Томская».





«Кудряшовский мясокомбинат» находится в Новосибирске, работает на рынке десять лет. По данным сайта комбината, ежегодно в цехах предприятия производится около 45 тонн продукции — мясных, колбасных изделий. Комбинат находится в составе холдинга «КоПитания». Продукция комбината представлена в магазинах Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Республики Алтай, Алтайского края