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25 августа,
2019
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В ФАС разрешили «Сибирской аграрной группе» купить мясокомбинат в Новосибирске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Федеральная антимонопольная служба России разрешила «Сибирской аграрной группе» купить новосибирский «Кудряшовский мясокомбинат». Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на ФАС. 

В ФАС разрешили «Сибирской аграрной группе» купить мясокомбинат в Новосибирске

Меньше месяца назад заявление о желании приобрести долю ООО «Кудряшовский мясокомбинат» поступило в томскую региональную ФАС от «Сибирской аграрной группы». 


Возглавляет холдинг «Сибирская аграрная группа» томский экс-депутат Андрей Тютюшев. Тайга.Инфо пишет, что Андрей – один из главных спонсоров «Единой России» за Уралом. В 2011 году его избрали депутатом думы Томской области по списку «Единой России». По данным декларации за 2015 год, у бизнесмена есть дом в Испании. 


Ранее «Сибирская аграрная группа» сообщала о намерении приобрести два кузбасских свинокомплекса, три мясных комбината и птицефабрику. Сегодня в состав холдинга входят 10 производственных предприятий: шесть свиноводческих комплексов в Томской, Кемеровской, Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском крае и Республике Бурятия;  мясокомбинаты в Томске, Кемерове и Екатеринбурге и птицефабрика «Томская».

«Кудряшовский мясокомбинат» находится в Новосибирске, работает на рынке десять лет. По данным сайта комбината, ежегодно в цехах предприятия производится около 45 тонн продукции — мясных, колбасных изделий. Комбинат находится в составе холдинга «КоПитания». Продукция комбината представлена в магазинах Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Республики Алтай, Алтайского края

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