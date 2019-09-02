В еще одном «доме за рубль» завершен ремонт

А так он выглядит сейчас, после ремонта. Председатель Комитета по сохранению исторического наследия Томска Никита Кирсанов считает, что дом практически воссоздан таким, каким он был первоначально построен. Его владелец Евгений Меняйло, по образованию физик-ядерщик, а по жизни бизнесмен, решил восстановить дом, потому что изначально владел цокольным этажом здания. Когда дом признали аварийным и выставили на аукцион, он решил взять еще два этажа в аренду на 49 лет за 1 рубль и заняться реставрацией. Таково было условие конкурса.

Теперь настал момент, когда все работы завершены и муниципальная комиссия приняла решение установить льготу в связи с завершением капитального ремонта для дома по Кирова, 27а. Арендная плата составит 1 рубль в год сроком на 49 лет. Дом не является памятником архитектуры, но представляет историческую ценность как объект фоновой застройки. Он стал вторым по счету в Томске, получившим муниципальную льготу в полном объеме. Напомним, в декабре 2018 года первым получившим льготу стал дом по адресу: ул. Пушкина, 5.





В 2019 году ожидается получение льготной арендной платы на дома по адресам: Пушкина, 24 и Фрунзе, 32а. Объект на Пушкина, 24 в высокой стадии готовности – в доме полностью выполнена внешняя отделка, завершаются внутренние работы. В доме на пр. Фрунзе, 32а работы по восстановлению полностью завершены. Активно продолжаются ремонтные работы в доме по ул. Савиных, 10а, который является памятником регионального значения. Продолжается ремонт в доме по адресу: пр. Ленина, 25/1, там ведутся работы по ремонту фундамента и цокольной части, начаты работы по восстановлению декоративных элементов фасадов здания. В доме по ул. Беленца, 4а проведена выборка бревен, пригодных для дальнейшего использования, и начаты подготовительные работы к ремонту фундамента.