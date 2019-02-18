Добрые новости
18 февраля,
2019
Новости

В двух томских авивкомпаниях командиры судов работали без аттестации

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Транспортная прокуратура проверила авиакомпании на соблюдение требований безопасности. В двух авиакомпаниях к работе допускались сотрудники без подготовки и аттестации.


«Указанные нарушения установлены в деятельности ООО «Авиа-Сибирь» и ООО «Авиакомпания «Стрежевское Авиапредприятие», четыре работника которых из числа командиров воздушных судов Ми-8 не прошли требуемую аттестацию», — сообщила Транспортная прокуратура.


Кроме того, прокуратура возбудила в отношении руководителей компаний два дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований транспортной безопасности. Виновные заплатят штраф — 20 тысяч рублей каждому.


После проверки «Авиа-Сибирь» и «Авиакомпания «Стрежевское Авиапредприятие» начали аттестацию сотрудников. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.  

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.