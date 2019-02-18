В двух томских авивкомпаниях командиры судов работали без аттестации

Транспортная прокуратура проверила авиакомпании на соблюдение требований безопасности. В двух авиакомпаниях к работе допускались сотрудники без подготовки и аттестации.





«Указанные нарушения установлены в деятельности ООО «Авиа-Сибирь» и ООО «Авиакомпания «Стрежевское Авиапредприятие», четыре работника которых из числа командиров воздушных судов Ми-8 не прошли требуемую аттестацию», — сообщила Транспортная прокуратура.





Кроме того, прокуратура возбудила в отношении руководителей компаний два дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований транспортной безопасности. Виновные заплатят штраф — 20 тысяч рублей каждому.





После проверки «Авиа-Сибирь» и «Авиакомпания «Стрежевское Авиапредприятие» начали аттестацию сотрудников. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.