В двух школах Томска отменены занятия на два дня

В школе № 5 (улица Октябрьская, 16) и гимназии № 6 (улица Герцена, 7) Томска отменены занятия на два дня из-за отсутствия отопления. Об этом ТВ2 рассказали родители учеников этих школ. Никакой официальной информации о том, почему почти 1,5 тысячи школьников пропустят занятия, на официальном сайте мэрии нет. Там сообщается лишь, что «в Советском районе тепло есть в 830 домах из 920», а «из 1008 домов Октябрьского района отопление подано в 892». Очевидно, что школы попали в число домов, к которым подача тепла невозможна из-за неготовности теплотрасс.





По словам начальника департамента образования администрации Томска Ольги Васильевой, 5-ю школу пытались подключить к отоплению еще вчера, но произошел прорыв теплотрассы. Возможно, эту школу попытаются подключить к теплу сегодня, но гарантии, что все пройдет успешно, нет. 6-ю гимназию энергетики обещали подключить к теплу в среду, 2 октября. Более полную информацию о ситуации с теплоснабжением Ольга Васильева рассчитывает получить сегодня на штабе по теплоснабжению у мэра Ивана Кляйна.





Напомним, в другие объекты социальной сферы подача тепла в Томске началась еще 6 сентября. Подключение производилось по заявкам руководителей детсадов, школ, больниц и других учреждений. В целом отопительный сезон в Томске стартовал 24 сентября.

Предприятиям-поставщикам тепловой энергии рекомендовано с 24 сентября начать подачу теплоносителя для подключения внутридомовых инженерных систем.



Перевод отопительных систем на зимний режим работы должны были выполнить поэтапно в течение 4-5 дней по мере набора подключаемой нагрузки. За это время управляющие организации должны были провести регулировку режимов и переключения гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей протяженностью почти 700 км.

