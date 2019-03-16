В Думе Томской области рассмотрели поправки к закону о помощи обманутым дольщикам

«В качестве дополнительных мер поддержки предлагается передача в собственность обманутым дольщикам не менее 10 % площади жилых помещений от общей жилплощади в многоквартирном доме, строительство которого предусматривается инвестиционным проектом на предоставляемом земельном участке или ином строящемся либо введенном в эксплуатацию многоквартирном доме. Еще одним вариантом поддержки для дольщиков может стать выплата инвестором денежной компенсации гражданину. Эта мера предусматривает компенсацию в размере не более 1 миллиона рублей за один договор долевого участия». — Передает слова начальника областного департамента архитектуры и строительства Дмитрия Ассонова сайт Думы. Согласно законопроекту, инвестор сам выбирает меру поддержки дольщика.

На парламентской комиссии по вопросам градостроительной деятельности рассмотрели поправки к областному закону, направленному на поддержку обманутых дольщиков, сообщает официальный портал законодательной Думы Томской области. Предполагается, что список участников долевого строительства, имеющих право претендовать на меры поддержки со стороны областных властей, будет увеличен, а также расширен перечень мер поддержки дольщиков, чьи деньги вложены в строительство домов, включенных в Реестр проблемных объектов.

Председатель постоянной думской комиссии по вопросам градостроительной деятельности Александр Шпетер тем не менее считает, что эти меры не смогут до конца решить проблему обманутых дольщиков. По его мнению, передача дольщикам 10 % площади жилых помещений на другом участке может осложняться тем, что ценность земли на разных территориях неодинакова. «Существенно отличается стоимость площадки в центре Томска и, например, на окраине микрорайона «Южные Ворота». Возможно, стоит предусмотреть дифференцированный подход», — считает депутат.



Депутаты приняли предлагаемые поправки. На заседании комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию работа над законопроектом будет продолжена.





На сегодняшний день в Томской области 35 долгостроев. В 2018 году были сданы дома по ул. Энергетиков, 18 и ул. Сергея Вицмана, 17. С 2011 года в Томске проблемными были признаны 28 домов, находящихся в долевом строительстве, из них 21 ввели в эксплуатацию к концу 2015 года. На решение проблемы обманутых дольщиков из облбюджета выделили больше миллиарда рублей субсидий. Больше десяти долгостроев региона не включены ни в реестр проблемных домов, ни в дорожную карту, ни в интерактивную карту Дом.РФ. Официально люди, купившие в этих домах квартиры, не признаны обманутыми дольщиками, а это значит, что они не вправе рассчитывать на поддержку государства в решении проблемы.