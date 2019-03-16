Добрые новости
16 марта,
2019
1
фото
Новости

В Думе Томской области рассмотрели поправки к закону о помощи обманутым дольщикам

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

На парламентской комиссии по вопросам градостроительной деятельности рассмотрели поправки к областному закону, направленному на поддержку обманутых дольщиков, сообщает официальный портал законодательной Думы Томской области. Предполагается, что список участников долевого строительства, имеющих право претендовать на меры поддержки со стороны областных властей, будет увеличен, а также расширен перечень мер поддержки дольщиков, чьи деньги вложены в строительство домов, включенных в Реестр проблемных объектов.


«В качестве дополнительных мер поддержки предлагается передача в собственность обманутым дольщикам не менее 10 % площади жилых помещений от общей жилплощади в многоквартирном доме, строительство которого предусматривается инвестиционным проектом на предоставляемом земельном участке или ином строящемся либо введенном в эксплуатацию многоквартирном доме. Еще одним вариантом поддержки для дольщиков может стать выплата инвестором денежной компенсации гражданину. Эта мера предусматривает компенсацию в размере не более 1 миллиона рублей за один договор долевого участия». — Передает слова начальника областного департамента архитектуры и строительства Дмитрия Ассонова сайт Думы. Согласно законопроекту, инвестор сам выбирает меру поддержки дольщика.

В Думе Томской области рассмотрели поправки к закону о помощи обманутым дольщикам

Председатель постоянной думской комиссии по вопросам градостроительной деятельности Александр Шпетер тем не менее считает, что эти меры не смогут до конца решить проблему обманутых дольщиков. По его мнению, передача дольщикам 10 % площади жилых помещений на другом участке может осложняться тем, что ценность земли на разных территориях неодинакова. «Существенно отличается стоимость площадки в центре Томска и, например, на окраине микрорайона «Южные Ворота». Возможно, стоит предусмотреть дифференцированный подход», — считает депутат.


Депутаты приняли предлагаемые поправки. На заседании комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию работа над законопроектом будет продолжена.


На сегодняшний день в Томской области 35 долгостроев. В 2018 году были сданы дома по ул. Энергетиков, 18 и ул. Сергея Вицмана, 17.  С 2011 года в Томске проблемными были признаны 28 домов, находящихся в долевом строительстве, из них 21 ввели в эксплуатацию к концу 2015 года. На решение проблемы обманутых дольщиков из облбюджета выделили больше миллиарда рублей субсидий. Больше десяти долгостроев региона не включены ни в реестр проблемных домов, ни в дорожную карту, ни в интерактивную карту Дом.РФ. Официально люди, купившие в этих домах квартиры, не признаны обманутыми дольщиками, а это значит, что они не вправе рассчитывать на поддержку государства в решении проблемы.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.