Добрые новости
03 декабря,
2019
1
фото
Новости

В ДТП с маршруткой пострадали четверо. ГИБДД ищет очевидцев

ТВ2
ТВ2
22 минуты назад

На пересечении проспекта Фрунзе и улицы Гагарина столкнулись автобус ПАЗ и «Газель», сообщает пресс-служба регионального УМВД. Сейчас в полиции разыскивают очевидцев.


Авария произошла вечером в понедельник, 2 декабря, на регулируемом перекрестке.


«По предварительной информации, автобус ПАЗ-32054 под управлением 44-летнего мужчины-водителя выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-27527», — сообщили в УМВД.


В результате аварии получили травмы 49-летний мужчина — пассажир «Газели» и трое женщин, ехавших в маршрутке.


Очевидцев ДТП просят сообщать информацию в Госавтоинспекцию по телефону: 271-552, либо в дежурную часть по телефонам: 66-44-22, 66-44-24. Можно обратиться лично по адресу: ул. Герцена, 72/1, каб. 318.

В ДТП с маршруткой пострадали четверо. ГИБДД ищет очевидцев
Фото: УМВД по Томской области
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.