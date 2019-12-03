В ДТП с маршруткой пострадали четверо. ГИБДД ищет очевидцев

На пересечении проспекта Фрунзе и улицы Гагарина столкнулись автобус ПАЗ и «Газель», сообщает пресс-служба регионального УМВД. Сейчас в полиции разыскивают очевидцев.





Авария произошла вечером в понедельник, 2 декабря, на регулируемом перекрестке.





«По предварительной информации, автобус ПАЗ-32054 под управлением 44-летнего мужчины-водителя выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-27527», — сообщили в УМВД.





В результате аварии получили травмы 49-летний мужчина — пассажир «Газели» и трое женщин, ехавших в маршрутке.





Очевидцев ДТП просят сообщать информацию в Госавтоинспекцию по телефону: 271-552, либо в дежурную часть по телефонам: 66-44-22, 66-44-24. Можно обратиться лично по адресу: ул. Герцена, 72/1, каб. 318.