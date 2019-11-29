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В ДТП на трассе Томск-Колпашево погибли три человека
2 дня назад
ДТП произошло на трассе Томск – Каргала – Колпашево. В результате аварии погибли три человека, сообщает УМВД по региону.
Сегодня в обед на 214 километре автомобильной дороги столкнулись Toyota Corona и Nissan Note. Автомобили ехали навстречу.
«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Toyota, а также пассажир автомобиля Nissan погибли на месте», – сообщает пресс-служба УМВД.
На месте столкновения работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Требуется помощь очевидцев ДТП. Телефон отдела полиции Молчановского района: 8 (382) 5621271.
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