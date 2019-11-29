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29 ноября,
2019
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Новости

В ДТП на трассе Томск-Колпашево погибли три человека

ТВ2
ТВ2
2 дня назад

ДТП произошло на трассе Томск – Каргала – Колпашево. В результате аварии погибли три человека, сообщает УМВД по региону. 

УМВД по региону
УМВД по региону
УМВД по региону
УМВД по региону
УМВД по региону
УМВД по региону

Сегодня в обед на 214 километре автомобильной дороги столкнулись Toyota Corona и Nissan Note. Автомобили ехали навстречу. 


«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Toyota, а также пассажир автомобиля Nissan погибли на месте», – сообщает пресс-служба УМВД.


На месте столкновения работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Требуется помощь очевидцев ДТП. Телефон отдела полиции Молчановского района: 8 (382) 5621271.

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