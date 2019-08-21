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21 августа,
2019
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Новости

В детском инфекционном отделении медсанчасти № 2 не нашли антисанитарии

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В детском инфекционном отделении медсанчасти № 2, где родители больных детей жаловались на антисанитарию, прошла проверка. Специалисты департамента здравоохранения Томской области и уполномоченный по правам ребенка не обнаружили нарушений, сообщила ТВ2 Алена Лызко — мать одного из пациентов.


«Нам ответили, что все дезинфицируется, все на месте, а мыть детей из ковшиков при отсутствии горячей воды — это нормально», — рассказывает Алена.


В ответах  уполномоченного по правам ребенка и департамента здравоохранения содержится одинаковая информация и говорится, что все санитарные нормы соблюдены, горячая вода подается с помощью водонагревателей, а «для лиц, сопровождающих пациентов, имеются ковшики». При этом отмечается необходимость провести ремонт в отделении для устранения «дефектов внутренней отделки».


Ранее пациенты сообщали, что в детском инфекционном отделении Медико-санитарной части № 2 Томска созданы антисанитарные условия. Одна из пациенток Алена Лызко, которая в течение нескольких дней находилась с ребенком в отделении, рассказывала, что там отсутствовали горячая вода, средства обработки и нарушались санитарные нормы. Детский омбудсмен Людмила Эфтимович организовала проверку сообщений о состоянии инфекционного отделения Медико-санитарной части № 2.

В детском инфекционном отделении медсанчасти № 2 не нашли антисанитарии
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