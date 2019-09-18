В день увольнения мэру Заринска присвоили звание почетного гражданина и премию в 1,3 млн рублей

Бывшему мэру Заринска Ивану Терешкину присвоил себе звание «Почетный гражданин Заринска». Также ему выплатили премию в 1,3 миллиона рублей. Об сообщает издание «Сибирь.Реалии» со ссылкой на газету «Наш город Заринск».

Вместе с присвоением почетного звания мэрия выплачивает 100 минимальных размеров оплаты труда из бюджета. Это 1,3 миллиона рублей, сообщили горожане в комментариях к статье.

Вопрос депутатам — за какие заслуги последовало такое решение? Чьи интересы представляете?, — написал в комментариях пользователь Борис Кабышев. — Ведь бюджет города за полугодие в дефиците более чем на 3 млн рублей. Исходя из положения о присвоении данного звания, глава выносит предложение накануне 29 ноября ко дню основания города! Получается, что глава города сам себя выдвинул, а депутаты в нарушение всех пунктов положения одобрили данную процедуру.

Однако изданию ИА «Бакнфакс» управделами администрации Заринска Светлана Полякова ответила, что вместо 100 МРОТ бывшему мэру выплатили десять тысяч рублей. Чиновница утверждает, что по положению о присвоении звания всем начисляется одинаковая сумма, так как « бюджет города не такой, чтобы всем по миллиону давать».





При этом «Наш город Заринск» отмечает, что в положении о присвоении звания «Почетный гражданин Заринска» говорится о вознаграждении в 100 МРОТ. Документ приняли в 2005 году, он есть на сайте городской администрации.