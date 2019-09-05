В День томича горожане могут помочь трехлетней девочке не допустить рецидива рака

Девочка вышла в ремиссию, но очень высока вероятность рецидива. Чтобы этого избежать, врачи решили использовать медицинский препарат «Динутуксимаб Бета». Это достаточно новый препарат, который не зарегистрирован в РФ (при этом активно используется в США и ЕС), поэтому государство его не закупает, но дает разрешение на ввоз и применение. То есть, его покупка ложится на плечи родителей.Стоимость препарата на весь курс лечения – 15 млн рублей рублей (один флакон – 1 000 000 рублей, всего их требуется 15).



«Семья, долгое время сражавшаяся с болезнью, просто исчерпала свои ресурсы и не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно. Мы обращались за помощью в крупные московские благотворительные фонды, но получили отказ: на данный препарат уже выстроилась большая очередь, и в ближайшее время они не смогут нам помочь, — рассказала руководитель Фонда им. Алены Петровой Елена Петрова. — Для Томска это беспрецедентный случай – таких сумм на благотворительную помощь ребенку еще ни разу не собиралось. Это вызов для нашего города, для томичей. Но я верю, что все вместе мы справимся с этой задачей и соберем необходимую помощь! Важна любая сумма, из капли рождается море, море помощи маленькому человечку, живущему рядом с нами».



Также помочь девочке можно на сайте фонда: http://www.fond-alena.ru/site/help или с помощью СМС-пожертвования: отправить сообщение со словом Алена пробел сумма на номер 3443 (например, Алена 200).