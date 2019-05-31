В День маленького томича аттракционы будут работать со скидкой

Для маленьких томичей 1 июня на аттракционы в Городском саду будет действовать скидка, сообщает пресс-служба мэрии.

В 12.00 на главной сцене Горсада пройдет праздничный концерт фонда «Обыкновенное чудо». В 13.00 на площади Ново-Соборной начнется День маленького томича, а торжественное открытие состоится в 14.00. Праздник продлится до 18.00. На площади и прилегающих переулках будут работать 14 развлекательных площадок.





Маленькие модницы смогут понаблюдать настоящий детский показ мод на подиуме площадки «Время красоты», мальчишек заинтересует выставка спецтехники. Творческие натуры найдут себе занятия на мастер-классах и на площадке «Время красок», а юные спортсмены впечатлятся выступлением акробатов и штангистов на площадке «Время сильных». На площадке «Время скорости» в переулке Спортивном разместятся служебные автомобили, ретромашины, мотоциклы и другая спецтехника.