В части домов Ленинского района вторые сутки нет воды
В ночь с понедельника на вторник «Томсководоканал» проводил в Ленинском районе работы по снижению аварийности. В некоторых домах вода после планового отключения в ночь на 30 июля не появилась до сих пор.
На сайте «Томскводоканал» сообщается, что с 00:10 29 июля до 17 часов 30 июля компания проводила «масштабные работы по снижению аварийности в Ленинском районе».
На время ремонта холодную воду отключили в значительной части Ленинского района. В комментариях к релизу об отключении жители района возмущаются, что в их домах воды нет уже вторые сутки.
Люди в грязи сидят. 13 часов срыв срока, - пишет возмущенный томич с никнеймом «Немытая чушка». - А всего воды нет уже 29 часов. Вы эпидемию какую-нибудь устроите такой халатной работой.
В пресс-службе «Томскводоканал» отвечают, что подача воды в систему началась в 5:30 утра и просят извинения за неудобства.
«Уважаемые пользователи! Подача воды в систему началась в 5.30 утра, - говорится в ответе компании. - Мы не можем проинформировать Вас о том, когда точно вода появится в кране конкретно Вашей квартиры. Регулировка системы еще ведется, разбор из системы большой, учитывая обычный утренний пиковый разбор и длительное отсутствие воды в Ленинском районе. Приносим свои извинения!»
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