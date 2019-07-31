В части домов Ленинского района вторые сутки нет воды

В ночь с понедельника на вторник «Томсководоканал» проводил в Ленинском районе работы по снижению аварийности. В некоторых домах вода после планового отключения в ночь на 30 июля не появилась до сих пор.

На сайте «Томскводоканал» сообщается, что с 00:10 29 июля до 17 часов 30 июля компания проводила «масштабные работы по снижению аварийности в Ленинском районе».





На время ремонта холодную воду отключили в значительной части Ленинского района. В комментариях к релизу об отключении жители района возмущаются, что в их домах воды нет уже вторые сутки.