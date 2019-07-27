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27 июля,
2019
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Новости

В центре Томска ночью ограничат движение

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Движение по проспекту Фрунзе будет ограничено с 23 часов 27 июля до 7 утра 28 июля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. 

В центре Томска ночью ограничат движение

На период ремонтных работ на перекрестке с трамвайными путями (Фрунзе-Советская) будут установлены специальные дорожные знаки. 


Автомобилистов просят быть особенно внимательными при движении по данному перекрестку в ночное время.

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