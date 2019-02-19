В центре Томска на месте трех «деревяшек» построят жилой комплекс

Городская комиссия по землепользованию и застройке одобрила строительство жилого комплекса на месте трех деревянных аварийных домов на улице Белинского.





Речь идет о домах по улице Белинского 22, 24 и 26. Эти дома не являются объектами исторического наследия. Их признали аварийными и подлежащими сносу в период с 2013 по 2016 годы. Территория относится к зоне ЖИ-2 — зона застройки жилыми домами переменной этажности в исторических районах. Жителей домов в настоящий момент расселили.





В мэрии отмечают, что новый дом будет не выше 20 метров, в нем разместится 12 квартир и подземная парковка на 12 машиномест. Детскую площадку оборудуют на крыше подземного гаражного комплекса. Предварительно окончание строительства запланировано на конец 2022 года.





«Механизм развития застроенной территории позволяет нам решать проблемы расселения ветхих деревянных домов за счет средств инвесторов, — прокомментировала председатель комитета градостроительства Анастасия Караваева. — Проект планировки территории, который представил инвестор, полностью соответствует проекту зон охраны, утвержденному на уровне региона. В границах участка предусмотрено необходимое озеленение и парковочные места из учета 1 машиноместо на 1 квартиру».



