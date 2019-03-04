В центре Томска произошел пожар в деревянном памятнике архитектуры

Пожар произошел в деревянном доме по адресу улица Советская, 20, который является региональным памятником архитектуры.

Сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило в 14.12. По информации пресс-службы регионального МЧС, на момент прибытия огнем была охвачена крыша одноэтажного неэксплуатируемого бревенчатого здания.



«Огонь мог перекинуться на стоящий в полуметре двухэтажный жилой дом. Из этого дома самостоятельно эвакуировались четыре человека. Пожарные защитили строение, не дали огню распространиться», — говорится в сообщении МЧС.





На месте работали 35 человек и семь единиц техники. В настоящее время пожар локализован.