В центре Томска произошел пожар в деревянном памятнике архитектуры
Пожар произошел в деревянном доме по адресу улица Советская, 20, который является региональным памятником архитектуры.
Сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило в 14.12. По информации пресс-службы регионального МЧС, на момент прибытия огнем была охвачена крыша одноэтажного неэксплуатируемого бревенчатого здания.
«Огонь мог перекинуться на стоящий в полуметре двухэтажный жилой дом. Из этого дома самостоятельно эвакуировались четыре человека. Пожарные защитили строение, не дали огню распространиться», — говорится в сообщении МЧС.
На месте работали 35 человек и семь единиц техники. В настоящее время пожар локализован.
Из-за пожара было перекрыто движение трамваев на Советской. Также затруднено движение на проспекте Ленина, улицах Гагарина, Алексея Беленца, по переулку Батенькова. Скорость движения, по данным Яндекс-Сервис, не превышает 2-7 километров в час.
Дом на Советской, 20 — доходный дом одного из томских купцов. По оценке экспертов, здание было построено в 1902 году. В этом доме жил Павел Фирсович Ломовицкий, городской голова, в 1914–1917 годах, врач, выпускник Императорского Томского университета.
«Образец обширного городского особняка, сложная плановая композиция которого скрыта симметрично построенным главным фасадом, акцентированным обильным декоративным оформлением в стиле модерн начала 20 века», — отмечается на сайте Центра по охране памятников.
Ранее там уже происходили пожары, последний произошел в конце 1990-х. С тех пор здание капитально не ремонтировали.
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