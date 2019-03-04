Добрые новости
04 марта,
2019
8
фото
Новости

В центре Томска произошел пожар в деревянном памятнике архитектуры

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Пожар произошел в деревянном доме по адресу улица Советская, 20, который является региональным памятником архитектуры.

В центре Томска произошел пожар в деревянном памятнике архитектуры
Фото: Николай Горшенин

Сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило в 14.12. По информации пресс-службы регионального МЧС, на момент прибытия огнем была охвачена крыша одноэтажного неэксплуатируемого бревенчатого здания.


«Огонь мог перекинуться на стоящий в полуметре двухэтажный жилой дом. Из этого дома самостоятельно эвакуировались четыре человека. Пожарные защитили строение, не дали огню распространиться», — говорится в сообщении МЧС.


На месте работали 35 человек и семь единиц техники. В настоящее время пожар локализован.

В центре Томска произошел пожар в деревянном памятнике архитектуры
Фото: пресс-служба регионального МЧС
В центре Томска произошел пожар в деревянном памятнике архитектуры
Фото: пресс-служба регионального МЧС
В центре Томска произошел пожар в деревянном памятнике архитектуры
Фото: пресс-служба регионального МЧС

Из-за пожара было перекрыто движение трамваев на Советской. Также затруднено движение на проспекте Ленина, улицах Гагарина, Алексея Беленца, по переулку Батенькова. Скорость движения, по данным Яндекс-Сервис, не превышает 2-7 километров в час.

В центре Томска произошел пожар в деревянном памятнике архитектуры

Дом на Советской, 20 — доходный дом одного из томских купцов. По оценке экспертов, здание было построено в 1902 году. В этом доме жил Павел Фирсович Ломовицкий, городской голова, в 1914–1917 годах, врач, выпускник Императорского Томского университета. 


«Образец обширного городского особняка, сложная плановая композиция которого скрыта симметрично построенным главным фасадом, акцентированным обильным декоративным оформлением в стиле модерн начала 20 века», — отмечается на сайте Центра по охране памятников. 


Ранее там уже происходили пожары, последний произошел в конце 1990-х. С тех пор здание капитально не ремонтировали.

Фото: http://memorials.tomsk.ru
Фото: http://memorials.tomsk.ru
Фото: http://memorials.tomsk.ru
Фото: http://memorials.tomsk.ru
Фото: http://memorials.tomsk.ru
Фото: http://memorials.tomsk.ru
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.