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05 марта,
2019
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Новости

В центре Томска горел цех, никто не пострадал

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Пожар произошел в двухэтажном железобетонном цехе на улице Вершинина, 46/6, сообщили в региональном МЧС.


«В 14.16 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в двухэтажном железобетонном цехе. В цехе обгорели металлообрабатывающий станок и вытяжная вентиляция, частично обгорело деревянное перекрытие кровли. Площадь пожара составила 50 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.


При пожаре никто не пострадал. Возгорание ликвидировали в 14.54. Пожарные задействовали 12 единиц техники и 39 человек. Причина пожара устанавливается.

Фото пресс-службы МЧС по Томской области
Фото пресс-службы МЧС по Томской области
В центре Томска горел цех, никто не пострадал
В центре Томска горел цех, никто не пострадал
В центре Томска горел цех, никто не пострадал
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