В центре Томска горел цех, никто не пострадал

Пожар произошел в двухэтажном железобетонном цехе на улице Вершинина, 46/6, сообщили в региональном МЧС.





«В 14.16 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в двухэтажном железобетонном цехе. В цехе обгорели металлообрабатывающий станок и вытяжная вентиляция, частично обгорело деревянное перекрытие кровли. Площадь пожара составила 50 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.





При пожаре никто не пострадал. Возгорание ликвидировали в 14.54. Пожарные задействовали 12 единиц техники и 39 человек. Причина пожара устанавливается.