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21 февраля,
2019
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В центре сибирского фольклора на Тверской обрушился потолок

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В здании по адресу ул. Тверская, 74а, часть помещений которого арендует Центр сибирского фольклора, обрушился потолок. Пострадавших нет, сообщает сотрудник Томской областной поисково-спасательной службы Александр Новосельцев.

В центре сибирского фольклора на Тверской обрушился потолок
Фото: Томская областная поисково-спасательная служба

Вызов поступил 21 февраля в 17:18.


В момент обрушения в здании находилось две сотрудницы центра, которые и сообщили о произошедшем. Спасатели, прибыв на место, совместно с пожарными, осмотрели место происшествия и вынесли из здания дорогостоящие костюмы для выступления. 


В настоящий момент из-за обрушения повреждена система отопления, здание отключено от коммуникаций, перегорожено сигнальной лентой. Дальнейшая судьба здания и материальных ценностей, находящихся в нем, решается соответствующими инстанциями. 

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