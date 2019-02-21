В центре сибирского фольклора на Тверской обрушился потолок

В здании по адресу ул. Тверская, 74а, часть помещений которого арендует Центр сибирского фольклора, обрушился потолок. Пострадавших нет, сообщает сотрудник Томской областной поисково-спасательной службы Александр Новосельцев.

Вызов поступил 21 февраля в 17:18.







В момент обрушения в здании находилось две сотрудницы центра, которые и сообщили о произошедшем. Спасатели, прибыв на место, совместно с пожарными, осмотрели место происшествия и вынесли из здания дорогостоящие костюмы для выступления.







В настоящий момент из-за обрушения повреждена система отопления, здание отключено от коммуникаций, перегорожено сигнальной лентой. Дальнейшая судьба здания и материальных ценностей, находящихся в нем, решается соответствующими инстанциями.

