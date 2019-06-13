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13 июня,
2019
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В центре Новосибирска неизвестные вывесили баннер «Нет полицейскому беспределу»

ТВ2
ТВ2
6 минут назад

Вечером 12 июня в Первомайском сквере Новосибирска неизвестные вывесили баннер «Нет полицейскому беспределу». Об этом сообщает издание НГС.

В центре Новосибирска неизвестные вывесили баннер «Нет полицейскому беспределу»
Фото: Тайга.Инфо

Корреспондент НГС заметил баннер в центре города около 22 часов. Через два часа баннер сняли сотрудники полиции.


По словам блогера Тимура Ханова, присутствовавшего при демонтаже, полицейские снимали баннер около получаса. 

Мне сообщили, что висит такой баннер, — рассказал Тимур изданию НГС. — Я как раз рядом оказался и подошел. <…> Его снимали около получаса. <…> Наряд полиции стоял в стороне и кого-то ожидал. <…> Потом прибыли три эксперта. Они сфотографировали, как привязан баннер. <…> Потом они сняли баннер, записали мои данные. Возможно, привлекут меня, как свидетеля. <…>

Как рассказал НГС представитель полиции, баннер изъят, а по факту его размещения идет проверка.


12 июня в Москве несогласованное ротив фабрикации уголовных дел. По данным ОВД-Инфо, на акции задержали более 549 человек. Среди них оказались журналисты российских и международных изданий. 

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