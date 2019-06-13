В центре Новосибирска неизвестные вывесили баннер «Нет полицейскому беспределу»

Мне сообщили, что висит такой баннер, — рассказал Тимур изданию НГС. — Я как раз рядом оказался и подошел. <…> Его снимали около получаса. <…> Наряд полиции стоял в стороне и кого-то ожидал. <…> Потом прибыли три эксперта. Они сфотографировали, как привязан баннер. <…> Потом они сняли баннер, записали мои данные. Возможно, привлекут меня, как свидетеля. <…>