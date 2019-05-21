В центре Кемерова загорелся автоцентр Hyundai. Очевидцы в соцсетях сообщают, что пожар охватил почти все здание. К приезду пожарных огнем была охвачена крыша и фасад здания. А через несколько минут огонь перекинулся еще на соседний автоцентр, сообщают Сибирь. Реалии.
Фото: взято из группы "Инцидент Кемерово" в социальной сети "ВКонтакте"
Сразу же на месте ЧП выставили оцепление и перекрыли дорогу, поскольку в нескольких метрах от автоцентров находится заправка. На тушение пожара задействовали 14 автоцистерн и две автолестницы. Через час огонь был ликвидирован. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров, жертв нет. Сотрудники МЧС успели эвакуировать 50 автомобилей.
Видео: группа "Инцидент Кемерово" в соцсети ВКонтакте