В центре Кемерова загорелся автоцентр Hyundai. Очевидцы в соцсетях сообщают, что пожар охватил почти все здание. К приезду пожарных огнем была охвачена крыша и фасад здания. А через несколько минут огонь перекинулся еще на соседний автоцентр, сообщают Сибирь. Реалии.

