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12 августа,
2019
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В центре инвентаризации и кадастра Томской области открыта горячая линия

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томском областном центре инвентаризации и кадастра открылась горячая линия, передает обладминистрация. Жители региона могут задать вопросы по кадастровой оценке объектов недвижимости по телефону: 8 (3822) 907-933.


Ранее на сайте центра был опубликован промежуточный отчет об определении кадастровой стоимости объектов капстроительства, помещений, машиномест и иных видов объектов недвижимости (за исключением земельных участков), с которым можно ознакомиться здесь.


Горячая линия работает с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Замечания к промежуточному отчету принимаются до 10 сентября 2019 года. В областной центр инвентаризации и кадастра можно обратиться лично по адресу ул. Розы Люксембург, 17, стр. 2 в рабочие часы.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
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